Getta beniona in casa, poi aggredisce i poliziotti: arrestato a Catania

Ha gettato benzina all’interno della casa che ha occupato abusivamente, minacciando i proprietari di dare fuoco all’edificio se non gli avessero permesso di rimanere. A rendersi protagonista di questo episodio è stato un 28enne nigeriano che, dopo la lite con i proprietari di una casa in via Sturiale, nel quartiere San Cristoforo ha sfogato la sua rabbia, brandendo una grossa mazza da baseball minacciando chiunque gli si avvicinasse.

La vicenda è stata segnalata alla Polizia di Stato da diversi passanti che hanno visto l’uomo in evidente stato di agitazione. In pochi minuti, a giungere sul posto sono stati i poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania che, effettivamente, hanno constatato la presenza in strada del 28enne con la mazza da baseball, in un evidente stato di tensione e nervosismo. Alla vista dei poliziotti, l’uomo ha gettato l’arma impropria per terra per poi scagliarsi contro di loro, tentando di aggredire fisicamente uno dei poliziotti presenti.

Nonostante i diversi tentativi di bloccarlo, l’uomo ha continuato a dimenarsi, colpendo con calci e pugni chiunque volesse fermarlo, provocando una contusione al dito ad uno degli agenti interventi.

Una volta placata la sua furia e riportata la situazione alla calma, il 28enne ha riferito ai poliziotti di un litigio con i proprietari dell’abitazione in cui viveva, in modo abusivo.

Secondo le testimonianze raccolte dai poliziotti per ricostruire la dinamica dei fatti, sembrerebbe che il 28enne avesse minacciato di dare fuoco alla casa, gettando della benzina nelle stanze.

A quel punto per mettere in sicurezza l’abitazione è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno bonificato i locali.

Alla luce delle condotte poste in essere dal 28enne, i poliziotti hanno provveduto ad arrestarlo per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale e getto pericoloso di cose, nonché a denunciarlo all’Autorità Giudiziaria per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Sentito il PM di turno, l’uomo è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del rito per direttissima.

Il Giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto per il 28enne la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.