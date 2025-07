Imprenditore sequestrato e minacciato a Palermo: quattro arresti

Quattro persone sono state arrestate con l'accusa di sequestro di persona a scopo di estorsione, estorsione aggravata ed atti persecutori in pregiudizio di un imprenditore palermitano. Le indagini, condotte dalla squadra mobile di Palermo sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, si sono avvalse di intercettazioni, dell'analisi dei tabulati e delle immagini tratte da numerosi impianti di videosorveglianza e hanno documentato "la grave escalation di violenza di cui si sono resi autori gli indagati, i quali, per ottenere somme di denaro dalla persona offesa, non hanno esitato a sequestrarla, minacciandola di gettarla in una botola di un casale di campagna fuori Palermo". Le indagini hanno quindi passato in rassegna i pestaggi e le minacce commessi dagli indagati nei confronti dell'imprenditore, i cui movimenti venivano anche monitorati dagli stessi mediante l'installazione di un localizzatore sul suo ciclomotore. Al termine delle formalità di rito, due indagati sono finiti in carcere, mentre altri due ai domiciliari.