Siracusa, Marcella Cifali segretaria Nidil della Cgil

Marcella Cifali è il.nuovo segretario provinciale del Nidil Cgil. Psicologa di 53 anni, vive a Siracusa dal 2012. La sua è una storia lavorativa di precariato e contratti atipici e pertanto incarna in pieno la categoria di lavoratori di cui si occupa il Nidil.

“Per anni, sia fuori che qui, ho lavorato nel sociale occupandomi di persone fragili, in ruoli diversi come ad esempio educatrice in casa famiglia per persone con patologie psichiatriche, laboratori svolti presso il centro diurno di Fiumicino, sempre con persone con patologie psichiatriche.... successivamente ho preso parte a progetti di aiuto e sostegno a famiglie in difficoltà, con associazioni di Promozione sociale, sia come responsabile di progetto che come psicologa. Ho collaborato a progetti Sprarr. Poi ho iniziato parallelamente ad occuparmi di formazione, e quando sono diventata navigator è iniziata la mia storia in Cgil”, si racconta Marcella Cifali. Da diversi anni è nell'assemblea NIdiL Siracusa; da un anno e mezzo si occupa delle docenze sindacali. È un' attivista per i diritti umani e civili, con la Cgil e con l’associazione Rea (rete empowerment attiva).