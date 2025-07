Controlli straordinari della polizia sulla strada '24 metri' di Avola

Continuano, in tutta la provincia, i servizi straordinari di controllo del territorio rafforzati, su disposizione del Questore di Siracusa, in occasione del periodo estivo.

Nella serata di ieri, tali servizi si sono concentrati nel territorio di Avola dove, anche nel recente periodo, si è registrata una recrudescenza della microcriminalità che ha suscitato preoccupazione nell’opinione pubblica.

Per dare una risposta concreta e decisa alla richiesta di sicurezza dei cittadini, sono stati predisposti ad Avola dei servizi di controllo del territorio che continueranno per tutto il periodo estivo, e che saranno ancora più incisivi nei fine settimana.

In particolare, ieri sera, gli agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Avola e al Reparto Prevenzione Crimine della Sicilia Orientale di Catania, hanno identificato, nella zona c.d. “24 metri”, 74 persone e controllato 43 veicoli.

Particolare attenzione è stata posta al rispetto delle norme di sicurezza stradali, in particolare all’uso del casco da parte dei numerosi giovani che ieri, anche grazie alla presenza dei poliziotti, lo hanno utilizzato ed al contrasto di ogni fenomeno di violenza che costituisca turbativa per l’ordine e la sicurezza pubblica di cittadini e turisti.

Nel comune di Avola ed in particolare nella “24 metri”, tali servizi, che rivestono un precipuo scopo di prevenzione, proseguiranno sia questa sera che nei prossimi giorni.