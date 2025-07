Scontro frontale fra due auto. due ragazzi di 17 e 18 anni morti in Sardegna

Due ragazzi di 17 e 18 anni, di origine marocchina, sono mortiq uesta mattina intorno alle 8.15 in uno scontro frontale tra due auto, una Ford Fiesta sulla quale viaggiavano e un Suv, mentre percorrevano la statale 125 nel tratto del rettilineo di Malchittu all'ingresso di Arzachena. Un altro ragazzo di 16 anni è stato trasportato in elisoccorso al Santissima Annunziata di Sassari in gravissime condizioni, mentre due donne, che si trovavano sul Suv, sono state portate all'ospedale di Nuoro in codice rosso.