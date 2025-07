E' morto il diacono Franco Sofia, la Diocesi di Acireale in lutto lo piange

E' morto all'età di 74 anni, il diacono permanente Franco Sofia, nato il 1° settembre 1950 a Rosario, in Argentina. Nella sua attività di apostolato ha promosso un’attenzione particolare al Santo Rosario e ai Gruppi di Preghiera. Autore di testi di spiritualità mariana e di cultura locale, ha continuato la sua opera di evangelizzazione nonostante il presentarsi della malattia, offerta come servizio diaconale per la chiesa diocesana. Laureato in pedagogia e successivamente diplomatosi in scienze religiose all'Istituto Sant'Agostino di Acireale, ha frequentato lo Studio Teologico San Paolo di Catania. È stato docente di religione. Sposato dal 1983 con Egidia Maria Di Francesco e padre di Maria Grazia e Vincenzo Maria, viene ordinato diacono il 22 dicembre del 1985 nella chiesa Madre di Linguaglossa, paese in cui ha trascorso la sua infanzia. Su mandato dell'allora vescovo di Acireale mons. Giuseppe Malandrino presta il suo servizio nelle parrocchie di Nunziata e Linguaglossa. Nella comunità di Nunziata ha supportato la pastorale giovanile parrocchiale, la catechesi e la liturgia. Dopo oltre dieci anni di amorevole servizio ha dovuto rimettere il mandato nelle mani del vescovo a causa di motivi di salute. Nel 1992, a seguito di un progressivo avanzare di una malattia autoimmune che lo ha colpito, ha rimodulato il suo servizio diaconale supportando la diocesi e sostenendo, secondo le proprie possibilità, sacerdoti anziani in grave difficoltà e sul finire della loro vita. Notevole il suo impegno nella Chiesa Madre di Linguaglossa, dove ha collaborato con mons. Salvatore Raciti, allora arciprete della comunità, fino al suo pensionamento. Ha rifondato il Comitato per le feste del Santo Patrono. Ha prestato il suo servizio, anche, nella fraternità dei Padri Cappuccini di Linguaglossa e nella Confraternita dell’Immacolata. È stato membro della Commissione diocesana incaricata di discernere le future vocazioni al Diaconato permanente e appartenente al Consiglio Pastorale Diocesano. Nella Comunità dei diaconi permanenti ha svolto, nei primi anni novanta, il compito di economo e ha redatto il diario degli incontri. Numerosi i gruppi di preghiera ispirati alla spiritualità mariana e sostenuti dal diacono Sofia. Per ventisei anni ha seguito a Linguaglossa una realtà ispirata alla Madonna della Pace. I funerali saranno celebrati martedì 15 luglio alle ore 10.30 dal vescovo mons. Antonino Raspanti nella chiesa madre di Linguaglossa “S. Maria delle Grazie”. Uniti nella preghiera, chiediamo al Signore di accogliere il nostro caro diacono Franco nella sua pace e di dare conforto alla sua famiglia.