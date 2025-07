Modica, da Sport e Salute 200.000 euro per impianti di quartiere

“Un’ottima notizia per Modica arriva da Roma perché il nostro comune è fra gli 85 in Italia (solo 9 in Sicilia e con Mazara del vallo l’unico dell’Isola non capoluogo di provincia) che beneficeranno del finanziamento previsto da Sport e Salute nel progetto ‘Sport Illumina’. E stata pubblicata la graduatoria dei comuni beneficiari dei contributi per la realizzazione di playground in aree pubbliche in quella che è una vera e propria rivoluzione del concetto di sport che diventa più di un’attività fisica: un linguaggio comune, condiviso, sociale e un’opportunità di crescita". Lo annuncia la sindaca, Maria Monisteri (nella foto). Il progetto ‘Sport Illumina’ prevede per Modica un finanziamento di 200.000 euro e nasce come risposta concreta alla necessità di restituire ai cittadini luoghi di aggregazione autentici, accessibili e sicuri. Modica realizzerà in un’area a ridosso di quartiere dove ci sono strutture sportive e a forte densità abitativa per lo svolgimento di attività sportive e ricreative.