Tribunali da salvare. Campo (M5S): Palazzo Tumino a Ragusa? Operazione spericolata

Ancora una volta i politici che rappresentano il territorio ibleo si dimostrano latitanti sulla Giustizia di prossimità e la conseguente riapertura dei cosìddetti “Tribunalini” cancellati dalla riforma della geografia giudiziaria del 2012. Il caso specifico riguarda il progetto-pilota (così lo ha definito il componente della Commissione giustizia del Senato, il vittoriese Salvo Sallemi) del “Tribunale di Modica Val di Noto” con la giurisdizione originaria (Modica, Scicli, Ispica, Pozzallo) allargata a quattro comuni del Siracusano (Noto, Rosolini, Pachino, Portopalo) con una utenza di 186.186 abitanti. Una ripartizione che rispetta i canoni stabiliti dal ministero della Giustizia e confermati dal sottosegretario, Andrea Delmastro, salvo poi, a smentire se stesso e il Ministero. Un comportamento ondivago che viene goffamente copiato anche a livello locale. E così, all’invito del portavoce del Comitato pro Tribunale di Modica, avvocato Enzo Galazzo – componente anche del Comitato nazionale per la Giustizia di prossimità – per sollecitare azioni istituzionali comuni, rispondono due parlamentari regionali: in presenza, la deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Stefania Campo, e – telefonicamente – il parlamentare regionale, Ignazio Abbate, della DC, per annunciare un incontro fra tutta la deputazione iblea e il presidente della Regione, Renato Schifani. Presente anche il consigliere comunale del PD di Modica, Giovanni Spadaro, in rappresentanza del deputato regionale Nello Dipasquale. Gli altri? Non pervenuti!

Eppure, nel marzo dell’anno scorso l’Assemblea regionale siciliana aveva approvato il disegno di legge sulla nuova geografia giudiziaria, inviato poi al Parlamento nazionale. Che fine ha fatto?

Anche qui la netta contrapposizione tra il letargo istituzionale sui Tribunali da riaprire e sul progetto “Tribunale di Modica Val di Noto”, e l’attivismo sull’operazione Palazzo Tumino come sede del nuovo Tribunale di Ragusa.

“Confidiamo in un autorevole intervento del presidente Schifani nei confronti di Roma affinché venga portato in primo piano il salvataggio dei Tribunali soppressi in Sicilia (Modica, Nicosia e Mistretta) – afferma Stefania Campo – e ridare dignità a uffici giudiziari che hanno reso un ottimo servizio alla causa della Giustizia di prossimità, anche in termini di efficienza. Non comprendiamo, poi, la diversa attenzione di alcuni esponenti politici verso i Tribunali da riaprire e verso l’operazione Palazzo Tumino. Le due cose non confliggono. Anzi, potrebbero e dovrebbero “dialogare” per migliorare l’offerta Giustizia nel Ragusano e nel Siracusano e ottenere, quindi, un risparmio di soldi pubblici. Basterà ricordare i milioni di euro spesi a Ragusa, in oltre dieci anni, per affittare locali dove sistemare il personale proveniente dal Tribunale di Modica”. Una cifra che si aggira sui 600.000 euro l’anno, che si sarebbe potuta risparmiare utilizzando i locali – nuovi e antisismici – del Palazzo di giustizia di Modica. Una ipotesi sempre scartata dai vertici del Tribunale ragusano. Senza considerare i disagi e le criticità strutturali del Palazzo di giustizia di Ragusa di via Natalelli.

E, a proposito di soldi pubblici, ecco l’operazione Palazzo Tumino.

“Una operazione spericolata – afferma ancora Stefania Campo – un chiodo fisso del sindaco Peppe Cassì, spalleggiato dal senatore di Fratelli d’Italia, Salvo Sallemi. Il palazzo costa 47 milioni di euro; 17 milioni li mette sul tavolo, come in una mano di poker, Sallemi per conto del Ministero della Giustizia; il Comune di Ragusa rilancia con 30 milioni provenienti da mutui, e il gioco è fatto”!

Sul tappeto verde, a Ragusa, c'è un immenso immobile, in pieno centro, che si cerca di vendere dagli Anni Novanta. Vari tentativi sono andati a vuoto, compreso uno, nel 1994 , dell'ex Provincia Regionale, guidata da Giovanni Mauro, che avrebbe voluto acquistarne una parte per quattro miliardi di lire. Non se ne fece nulla. Ora, finalmente, ci sono i soldi e la “benedizione” di magistrati, prefettura, questura e autorità. E l’operazione può andare in porto. Il Ministero, intanto, vuole mettere la parola fine alla destinazione originaria del Palagiustizia di Modica dando disco verde alla utilizzazione dell’immobile, da parte del Comune di Modica, come sede di uffici amministrativi. Un modo per vanificare gli ultimi sforzi di chi, da oltre dieci anni, si batte per salvare i Tribunali cosìddetti “minori”, cancellati dalla sciagurata riforma della geografia giudiziaria del 2012. Ma, per fortuna, c’è ancora chi è disposto a lottare fino all’ultima stilla di sudore.

Concetto Iozzia