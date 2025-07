Sorpreso in via Crispi con un involucro di crak, pusher arrestato a Gela

La Polizia di Stato di Gela ha arrestato un 46enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'equipaggio di una volante, nel corso dei servizi di controllo del territorio, via Crispi, ha notato l'uomo che sembrava attendesse qualcuno. Gli agenti della Polizia di Stato hanno proceduto alla perquisizione personale dello stesso sequestrandogli un involucro contenente 30 grammi di crack, ricavato tramite processi chimici dalla cocaina, nascosto all'interno dei pantaloni. Oltre alla sostanza stupefacente i poliziotti hanno sequestrato 300 euro in contanti, probabile provento dell'attività di spaccio, e un bilancino di precisione trovato nell'auto dell'uomo.