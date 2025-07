Due ragazzi di 17 anni in scooter morti in un incidente a Barcellona Pozzo di Gotto

Due ragazzi di 17 anni sono morti in uno scontro tra una moto e un'auto, avvenuto la scorsa notte a Barcellona Pozzo di Gotto, all'incrocio tra due vie del centro.

Ancora da accertare le cause dell'incidente. Le vittime si trovavano a bordo dello scooter. I ragazzi deceduti si chiamavano Simone Marzullo e Mattia Caruso. A investirli una Grande Punto che, a quanto pare, viaggiava ad una velocità sostenuta. L'incidente mortale è avvenuto in viale Kennedy.