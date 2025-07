Goletta Verde torna in Sicilia, dal 17 al 21 luglio ad Augusta e Agrigento

Goletta Verde, la storica campagna estiva di Legambiente che monitora lo stato di salute di mare e coste, approda in Sicilia con una doppia tappa: ad Augusta e Agrigento dal 17 al 21 luglio. Temi principali a bordo di questa 39° edizione sono la depurazione delle acque e l'energia rinnovabile, passando per la lotta alla crisi climatica e la salvaguardia della biodiversità. Partners principali Anev, Conou, Novamont, Renexia, partner tecnico Biorepack. La tappa siciliana sarà ricca di appuntamenti, anticipati da 3 giorni di eventi di Aspettando Goletta. Martedì 15 luglio a Giardini Naxos alle ore 18 avrà luogo il blitz

Giù le mani dalla costa, nella scogliera lavica nel tratto costiero tra Capo Schisò e Recanati, per chiedere che l'area siainserita nel Piano di utilizzo del demanio marittimo come aread i tutela ambientale con fruizione controllata. Mercoledì 16 luglio ci si sposta a Messina per l'incontro pubblico Il Ponte degli Inganni, seguito dal Blitz No ponte. Appuntamento alle ore 20.30 a Capo Peloro nella spiaggia libera per esporre lo striscione al passaggio della Goletta Verde. Venerdì 18 luglio aSan Vito Lo Capo ultimo appuntamento di Aspettando Golettanell'ambito del Festival Sicili ambiente con l'incontro pubblico Salviamo San Vito Lo Capo. Goletta Verde approderà ad Augusta il 17 luglio. Ad Agrigento lunedì 21 luglio alle ore 11 presso Ristobar Nerone, via Roma 35, Porto Empedocle la conferenza stampa di presentazione dei dati del monitoraggio di Goletta Verde lungole coste siciliane."Il passaggio di Goletta Verde in Sicilia - dichiara TommasoCastronovo, Presidente di Legambiente Sicilia - rappresentasempre un momento importante per evidenziare le criticità delnostro territorio e accendere i riflettori su tematiche cruciali. Quella di quest'anno sarà una tappa ricca diappuntamenti, tra Augusta e Agrigento, che metterà al centro del dibattito la nostra capacità di affrontare la crisi climatica, valorizzando al contempo le opportunità, anche occupazionali, offerte dallo sviluppo delle fonti rinnovabili, dall'economia circolare e da un piano strategico di tutela della biodiversitànella nostra isola".