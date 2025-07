Due vite spezzate a 17 anni, Barcellona Pozzo di Gotto piange Mattia e Simone

La provincia di Messina piange Mattia Caruso e Simone Marzullo, i due diciassettenni, amici fin da bambini, che hanno perso la vita, la notte scorsa, a Barcellona Pozzo di Gotto in un incidente stradale.

Erano passate da poco le 2.30 quando all'incrocio tra le centralissime Via Kennedy e Via San Vito i giovanissimi Mattia e Simone si sono scontrati, con lo scooter Scarabeo 125 su cui si trovavano, con una Fiat Punto.

Il ciclomotore è completamente distrutto. L'automobile, anch'essa distrutta, ha poi investito una Dacia Duster parcheggiata e un albero che è stato sradicato dal terreno. Per i due ragazzi non c'è stato nulla da fare. Sono morti sul colpo.

Il conducente della Punto è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti e per verificare se fosse sotto l'effetto di alcolici o sostanze stupefacenti ed è indagato per omicidio stradale. Al vaglio degli inquirenti vi sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Proprio nei pressi dell'incrocio tra la via Kennedy e la via San Vito c'è un distributore di benzina. Stanno indagando i carabinieri e la polizia stradale, con il coordinamento della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, guidata da Giuseppe Verzera.

Sono stati rinviati tutti gli eventi per l'immane tragedia.