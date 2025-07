Tribunali da riaprire, il Comitato nazionale vuole un confronto con il ministro Nordio

Il Comitato Nazionale dei Tribunali accorpati chiede un incontro con il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, con il viceministro, Francesco Paolo Sisto, i sottosegretari Delmastro e Ostellari. Alla base della richiesta, quanto avvenuto a Roma venerdì scorso, 4 luglio, nella sede dell’Organismo Congressuale Forense. Il direttivo del Comitato nazionale ( Presidente - Avv. Giuseppe Agnusdei, il Vice Presidente - Avv. Giuseppe Madeo, il Segretario - Avv. Enzo Galazzo) nel documento con cui si avanza la richiesta del vertice, “esprime il proprio rammarico, e disappunto, per la mancata presenza degli esponenti del Ministero, visto che erano stati per tempo invitati a partecipare il Vice Ministro Sen. Avv. Francesco Paolo Sisto ed i Sottosegretari On. Avv. Andrea Delmastro Delle Vedove e Sen. Avv. Andrea Ostellari. All'assemblea indetta per lo scorso venerdì 4 luglio 2025 erano presenti amministratori e rappresentanze forensi provenienti da tutta Italia (da Vigevano a Nicosia), che non hanno avuto la possibilità di relazionarsi con il Ministero, in quanto la presenza, anche telematica, è stata disdettata all'ultimo momento per improcrastinabili impegni istituzionali.

Il Vice Ministro ed i Sottosegretari, infatti, avevano in precedenza partecipato - e le avevano presiedute - a riunioni ed assemblee del Comitato, mentre nell’ultima occasione ciò non è avvenuto, con la conseguenza che questo Comitato non ha potuto avere informative attuali e concrete con riguardo alla revisione della geografia giudiziaria più volte annunciata, ma ad oggi ancora ferma all’intendimento della proposizione di un disegno di legge di iniziativa governativa tuttora non presentato in Consiglio dei Ministri.

Il Direttivo di questo Comitato ha già avuto incontri presso il Ministero della Giustizia a partire dalla propria costituzione, da sette anni ad oggi, ed ora chiede con urgenza di poter essere convocato ad un ulteriore incontro, alla presenza del Ministro, e/o del Vice Ministro e dei Sottosegretari, affinché possa essere fatto il punto sullo stato della geografia giudiziaria e sulle iniziative legislative ad adottarsi”.

Il Direttivo richiama e rimarca quanto già rappresentato al Ministero della Giustizia, con particolare riferimento ai criteri ad adottarsi ai fini di una necessaria revisione della geografia giudiziaria:

- valutazione dei progetti già inoltrati e consegnati dai territori dei soppressi Tribunali al Ministero della Giustizia e/o alla Commissione Senatoriale, alla luce dei principi dettati in occasione dei precedenti incontri e della previsione degli oneri di gestione delle infrastrutture a carico delle Regioni interessate, a seguito delle approvate Proposte di Legge al Parlamento;

- in sede di adozione dell'emanando provvedimento, prendere in considerazione criteri oggettivi quali la popolazione, la più equilibrata distribuzione dei residenti, la presenza di Case Circondariali e/o di presidi delle Forze dell’Ordine, e/o Università con Scuola di Giurisprudenza;

- il criterio della popolazione sia parametrato, per coerenza, ai bacini di utenza dei Tribunali Circondariali abruzzesi (che, come ormai pare assodato, conserveranno la loro operatività);

- siano, altresì, recuperati i presidi giudiziari insistenti nelle c.d. "Aree interne", a prescindere dal parametro della popolazione;

- il Ministero sospenda intanto ogni altra determinazione in ordine a diverse destinazioni di Strutture già adibite ad Uffici Giudiziari.

Ricordiamo che in Sicilia sono interessati alla riapertura i Tribunali di Modica, Nicosia e Mistretta, Per quanto riguarda Modica è già al Ministero il progetto del “Tribunale di Modica Val di Noto” che prevede l’allargamento della circoscrizione giudiziaria originaria (Modica, Scicli, Ispica e Pozzallo) a quattro comuni del Siracusano (Noto, Rosolini, Pachino, Portopalo), sulla base dei criteri dettati dal Ministero.

Nella foto, il Palazzo di Giustizia di Modica