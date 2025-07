Santa Maria del Focallo, portato alla luce relitto greco del VI e V secolo a.C.

Un altro importante tassello della storia del Mediterraneo riaffiora dai fondali della Sicilia. Al largo di Santa Maria del Focallo, nel territorio di Ispica nel Ragusano, è stato quasi del tutto portato alla luce un relitto greco che si trova a sei metri di profondità, databile tra il VI e il V secolo a.C. Il risultato arriva al termine della sesta campagna di archeologia subacquea condotta dal dipartimento di studi umanistici e del patrimonio culturale dell'Università di Udine e dalla Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana. Le ricerche rientrano nel più ampio progetto di collaborazione scientifica denominato Kaukana Project, voluto nel 2017 dal compianto Sebastiano Tusa e da Massimo Capulli, per la ricostruzione diacronica del paesaggio sommerso e costiero della provincia di Ragusa. Si tratta infatti di un programma organico di ricerca e studio delle testimonianze storico-archeologiche conservate lungo il litorale tra le antiche città di Ispica, Kaukana e Kamarina.

Per la seconda campagna di studio sul relitto arcaico di età greca di Ispica, l'Università di Udine ha ricevuto un contributo di sponsorizzazione dalla Sunk Costs Productions che, insieme alla Sikelia Productions di Martin Scorsese, sta lavorando al progetto cinematografico "Shipwreck of Sicily". Il docufilm è stato realizzato in Sicilia nel corso degli ultimi due anni, in particolare su alcuni relitti subacquei individuati e scavati dalla Soprintendenza del Mare come il relitto Marausa II, il relitto delle Colonne di Taormina, il relitto Gela II e i reperti sommersi di Ustica. Nel corso dello scavo di Ispica, alle attività scientifiche sono state alternate fasi di riprese cinematografiche che serviranno alla realizzazione di questo docufilm co-prodotto dal celebre regista americano.

Le attività a mare sono state coordinate da Massimo Capulli dell'Università di Udine e da Fabrizio Sgroi, della Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana. Hanno inoltre partecipato Salvo Emma della Soprintendenza del Mare e, per l'Università di Udine, Dario Innocenti e Lucrezia Maghet, mentre per la Sunk Costs Productions Lisa Briggs e Peter Campbell. Le ricerche si sono avvalse della collaborazione della Capitaneria di Porto di Pozzallo e del supporto logistico della "3PSUB" di Paolo Ciacera che ha fornito i mezzi nautici.