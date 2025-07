Droga per tutti i gusti a Siracusa: arrestata una donna in via Privitera

Smantellata una piazza di spaccio in via Privitera, a Siracusa, dai carabinieri del nucleo Investigativo di Siracusa e dello Squadrone eliportato cacciatori Sicilia, che hanno arrestato una 41enne per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. All'interno dell'appartamento, che era monitorato da un impianto di videosorveglianza, sono state sequestrate dosi di marijuana, cocaina e crack e 120 euro in banconote di vario taglio, ritenute provento dell'attività di spaccio, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi. L'immobile è stato sottoposto a sequestrato preventivo poiché utilizzato ripetutamente quale piazza di spaccio. Lo scorso 15 giugno, infatti, i militari erano intervenuti nello stesso appartamento, sequestrando marijuana e cocaina, 450 euro in contanti e arrestando un 20enne.