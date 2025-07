Agrigento, Anas apre al traffico veicolare il ponte ad arco San Giuliano

L'Anas oggi ha aperto al traffico il ponte ad arco a via inferiore San Giuliano sulla carreggiata in direzione Agrigento della nuova SS 640 "Strada degli Scrittori".

Il ponte, di particolare valenza tecnica e paesaggistica - dice l'Anas - ha una lunghezza di 170 metri e darà continuità alla carreggiata stradale fino all'imbocco lato A19 della galleria Caltanissetta, in Sicilia la più lunga e più dotata di tecnologie, di recente aperta nella sua configurazione definitiva.

La sua realizzazione ha comportato un investimento netto di 12 milioni di euro.

Con il ponte San Giuliano è stato aperto al traffico l'ultimo chilometro della SS 640 che comprende anche il viadotto Busita, la Galleria naturale San Filippo e il viadotto San Filippo Neri.

A partire da oggi saranno resi percorribili, nella configurazione di progetto a doppia carreggiata con sezione stradale tipo B (strada extraurbana principale), tutti i 28 km del secondo lotto dei lavori di ammodernamento della SS 640 "Strada degli Scrittori", che completano l'itinerario Agrigento-Caltanissetta, dal km 9,800 (alle porte della città di Agrigento), al km 69 (svincolo di Caltanissetta con l'autostrada A19 "Palermo-Catania").

I lavori di realizzazione - dice Anas - di questo lotto hanno consentito l'adeguamento a quattro corsie del tratto dal Km 44 all'innesto con l'autostrada A19 "Palermo-Catania", con un investimento complessivo di un miliardo e venticinque milioni di euro. Il nuovo tratto comprende: 6 svincoli; 4 gallerie naturali, delle quali la più lunga misura circa 4 km; 5 gallerie artificiali; 13 viadotti. Alla cerimonia di apertura hanno preso parte tra gli altri il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini; l'amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, il sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro. L'Ad di Anas ha detto: "Possiamo dire che da oggi si riscrive la storia della viabilità fra Agrigento-Caltanissetta. Oggi siamo qui a testimoniare che, grazie al lavoro e all'impegno di tutti, abbiamo potuto superare una situazione di crisi che fino a qualche anno fa non sembrava potesse essere sovvertita". La costruzione dell'intero lotto era cominciata nel 2012. Per il superamento di gravi problematiche che avevano comportato il blocco totale dei lavori e prefiguravano la risoluzione del contratto di appalto, nell'aprile 2021 è stato nominato un commissario straordinario di Governo, l'ingegnere di Anas Raffaele Celia.