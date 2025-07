Modica Calcio, arriva il difensore greco Christos Intzidis

Primo tassello in difesa per il Modica Calcio che acquisisce i diritti delle prestazioni sportive di Christos Intzidis. Il difensore greco vestirà la maglia rossoblù dopo aver vinto il campionato di Eccellenza con la maglia dell’Athletic Club Palermo.

Classe ’93, nato a Thessaloniki, in Grecia. Ha iniziato la sua carriera dalle giovanili del PAOK per dare il via ad una lunga carriera in in terra natia fino al 2022, con il suo approdo in Italia vestendo la maglia della Vis Artena, prima di passare al Desenzano, quindi al Paternò in cui ha vinto la Coppa Italia Nazionale che ha permesso agli Etnei di raggiungere la Serie D.

Difensore di peso, 1,88m di altezza, dotato di una forte presenza aerea nei calci piazzati, difensivi e offensivi. Intzidis fa della sua fisicità un punto di forza, nella gestione dei contrasti e nel gioco di anticipo. Da molti etichettato come un vero professionista, non dona il suo stile all’eleganza ma alla concretezza, il mattone perfetto da cui iniziare a costruire un vero e proprio muro.