Siracusa, sequestrata pistola in vano ascensore di via Algeri (VIDEO)

Alla luce dei recenti episodi di cronaca che si sono registrati nella città di Siracusa e in provincia e che si sono caratterizzati per l’utilizzo di armi, anche da sparo, la Questura di Siracusa ha intensificato i servizi di controllo di territorio. Nell’ambito dell’attività di contrasto e repressione del fenomeno della detenzione illegale di armi, la Squadra Mobile ha effettuato un controllo presso un condominio di via Algeri. Qui, all’interno del vano ascensore, è stata trovata una pistola a salve, calibro 9 mm, modificata e perfettamente funzionante, munita di relativo caricatore rifornito di tre proiettili, quindi pronta all’uso. L’arma modificata in modo da arrecare offesa alla persona è stata trovata avvolta in un panno all’interno della testata della cabina, avvolta in un panno e, una volta messa in sicurezza, è stata sequestrata. Gli investigatori sono riusciti a trovare la pistola dopo aver bloccato l’ascensore, effettuando un controllo nella parte superiore della cabina. Sono in corso le indagini per risalire a chi ne aveva la disponibilità.