Era ai domiciliari per spaccio, preso a Comiso finisce in cella

Gli agenti del Commissariato di Comiso hanno dato esecuzione ad una ordinanza emessa dal Tribunale di Ragusa a carico di un giovane di 24 anni, per evasione dagli arresti domiciliari.

Il predetto era stato tratto in arresto lo scorso 26 gennaio, unitamente ad una donna, dagli operatori del Commissariato di Vittoria per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto erano stati trovati in possesso di diverse dosi di cocaina e hashish, pronte per lo smercio, e sottoposti agli arresti domiciliari.

Nel corso di un ordinario controllo, il giovane era risultato assente dal proprio domicilio, per cui era stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per violazione della misura cautelare, che pertanto è stata aggravata, con la traduzione presso la Casa Circondariale di Ragusa.