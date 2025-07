Scavi di Unipa, statua di marmo greca rinvenuta nell'isola di Mozia

Una figura femminile in posa incedente, abbigliata con chitone e himation, priva della parte superiore del torso e della testa. È la statua greca in marmo emersa grazie agli scavi della missione archeologica dell'Università degli studi di Palermo che opera sull'isola di Mozia, in provincia di Trapani, grazie a una convenzione stipulata con la Soprintendenza dei Beni culturali di Trapani. "Questo ritrovamento - dice l'assessore regionale ai Beni culturali e identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato - conferma l'importanza del lavoro di ricerca e tutela che portiamo avanti ogni giorno. Una scoperta importante che testimonia, ancora una volta, quanto la Sicilia sia stata nei secoli un crocevia di civiltà, ma soprattutto quanto l'isola continui a restituirci testimonianze preziose che meritano di essere conosciute e condivise". La statua è alta 72 centimetri, incluso il piccolo piedistallo su cui poggia i piedi. La frattura del torso non è accidentale ma determinata tecnicamente dal taglio della pietra, poiché era assemblata da almeno due blocchi, come confermato dalla presenza di due fori con i resti di tenoni metallici sulla superficie del taglio.

L'opera è stata rinvenuta all'interno del "Ceramico" di Mozia (Area K), una delle più grandi officine ceramiche puniche del Mediterraneo centrale: giaceva in posizione orizzontale sul margine di una vasca contenente l'argilla usata per la produzione di vasi e terrecotte figurate nel V secolo a.C., il periodo di massimo splendore e vigore produttivo della città. La dismissione della scultura e la sua deposizione sono attribuibili all'ultima fase d'uso dell'officina, probabilmente in concomitanza con l'inizio dell'assedio dionigiano del 397 a.C. È inoltre possibile ipotizzare una sua collocazione originaria all'interno della stessa officina, in connessione con le nuove strutture murarie riportate alla luce nel corso della campagna. La statua conferma la presenza nella città fenicia di capolavori dell'arte greca e aiuta a ricostruire un quadro di strette connessioni culturali nella Sicilia grecopunica.