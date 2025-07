Volley Modica, arriva l'opposto italo-polacco Pietro Mariano

Si va definendo sempre di più il roster della Volley Modica edizione 2025/2026. La dirigenza biancoazzurra, infatti, ha ufficializzato l'arrivo alla corte di coach Enzo Distefano dell'opposto italo – polacco Pietro Mariano.

Classe 1999, Mariano è originario di Solofra, è alto 198 centimetri e arriva all'ombra del castello dei conti dalla Callipo Vibo Valentia, dove lo scorso anno è stato impegnato nel campionato di serie B, ma vanta già esperienze in serie A3 con la Wow Green House Aversa e con l'Aurispa Del Car Lecce. Ora per l'atleta campano la possibilità di tornare a giocare in Terza Serie per dimostrare tutto il suo valore.