La morte di Roberto Crispino, ' non fu omicidio stradale': assolta a Siracusa la donna che lo investì

Assolta la turista svizzera dall'accusa di omicidio colposo del siracusano Roberto Crispino. Il Tribunale di Siracusa in composizione monocratica, Liborio Mazziotta (giudice) ha assolto perché il fatto non sussiste dall'accusa di omicidio stradale, la cittadina Svizzera C.W., che il 7 luglio del 2022 rimase coinvolta con la famiglia, nei pressi del cimitero di Siracusa, nel sinistro dove trovò la morte Crispino che era a bordo della sua moto. La Procura aveva chiesto 2 anni e 6 mesi per l'imputata.

La cittadina elvetica è stata difesa dagli avvocati Emanuele Scorpo e Giovanni Gaggini in collaborazione internazionale con Bellparklegal di Zurigo.

Fondamentale la consulenza dei periti della difesa, il medico legale Francesco Coco e l'ingenere Grazia La Cava, nella esatta ricostruzione della dinamica del sinistro che ha escluso la responsabilità della donna.