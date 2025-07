Modica, rinnovare abbonamenti bus gratis per Under 20

Il progetto "Modica under 20" grazie al quale i giovani di Modica hanno potuto usufruire di abbonamenti mensili gratuiti attraverso un accordo Comune-Sais, è scaduto lo scorso 30 giugno.

Il capogruppo consiliare di "Siamo Modica", Daniele Scapellato interviene per spronare l’amministrazione comunale a riproporre con urgenza la misura o in alternativa a prorogare quella già in atto.

I 250 abbonamenti gratuiti di trasporto pubblico avevano infatti una validità di soli 6 mesi e sarebbe opportuno che venissero prorogati anche in questi mesi estivi quando i giovani si muovono anche per raggiungere le frazioni balneari.

Scapellato rivolge il suo appello all'assessore alle Politiche giovanili, Samuele Cannizzaro e all’assessore ai servizi sociali, professoressa Concetta Spadaro, perché diano concretezza alla bontà dell’iniziativa rivolta ai giovani che da un lato li incentiva all’uso del mezzo pubblico come elemento essenziale di trasporto urbano sostenibile, dall’altro arreca un risparmio alle famiglie e ancora, aspetto non trascurabile, renderebbe i loro spostamenti più sicuri. Scapellato evidenzia inoltre come il costo di questi abbonamenti gratuiti under 20 per i ragazzi sia già incluso nel costo complessivo annuale che il Comune di Modica sostiene per il trasporto pubblico locale nell’accordo con l’azienda di trasporti SAIS.