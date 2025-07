Incidente in A1, morta anche la mamma di Summer

Sono morti tutti, un'intera famiglia su un'auto che si è fermata all'improvviso in galleria sulla A1, travolta da un camion nel primo pomeriggio di martedì scorso.

A lottare per la vita era rimasta Silvana Visconti, 37 anni, ricoverata in condizioni gravissime, da subito in prognosi riservata all'ospedale di Careggi a Firenze. Oggi la morte cerebrale. La sua piccola bambina, Summer, 4 anni, si era spenta al Meyer del capoluogo toscano, il giorno dopo lo schianto. Ieri i suoi organi sono stati donati, con il consenso del giudice tutelare del Tribunale di Firenze. In quello stesso incidente erano deceduti sul colpo i nonni materni della bimba, Mauro Visconti, 69 anni, originario di Verbania, e Nydia Zoila Albuquerque Basulto, 65 anni, di Lima (Perù), con Carla Stephany Visconti, 39 anni, zia di Summer. Lo stesso il loro cane.

Erano tutti residenti in Piemonte, a Gravellona Toce, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Quel giorno erano in autostrada, nel tratto che ricade in Mugello (Firenze) tra Barberino e Firenzuola, poco prima di passare in Emilia.