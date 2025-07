Vittoria, con un machete semina il panico alla stazione: denunciato

Un marocchino, regolare sul territorio italiano e in possesso di permesso di soggiorno, è stato denunciato dalla Polizia per porto abusivo di arma impropria. L'uomo, venerdì sera, armato di un machete, ha seminato il panico nella zona della stazione ferroviaria, minacciando i passanti. E' stato bloccato dagli agenti di due volanti della Polizia e condotto in commissariato. Durante il trasferimento negli uffici della Polizia ha accusato un malore ed è stato condotto in ospedale per le cure del caso. Pare che il suo comportamento possa essere stato causato da una crisi di astinenza da stupefacenti.

(Foto Franco Assenza)