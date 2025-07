Calendario A3 di volley: Modica parte da Campobasso

Sarà la EnergyTime Campobasso il primo avversario dell'Avimecc Modica nel prossimo campionato di serie A3 che è stato stilato nelle scorse ore a Bologna durante la tre giorni di Volley Mercato.

I “Galletti” di Enzo Distefano esordiranno in trasferta in Molise il prossimo 26 ottobre. Per la prima gara casalinga dei biancoazzurri capitanati da Stefano Chillemi, invece, bisognerà attendere la settimana successiva (domenica 2 novembre), quando a far visita al sestetto della Contea sarà la Green Volley Galatone dell'ex Willy Padura Diaz. La settimana successiva (9 novembre) ancora un turno casalingo al “PalaRizza” contro la Domotek Reggio Calabria.