Medico preso a schiaffi al Papardo di Messina e guardia ferita a costola

Un medico colpito da uno schiaffo e la guardia giurata spintonata che ha riportato la frattura di una costola. L'episodio si e' verificato al pronto soccorso del Papardo di Messina, dove e' giunto in evidente stato di alterazione un paziente psichiatrico. Sull'argomento interviene la Uil-Fpl di Messina con il segretario generale Livio Andronico, il responsabile dell'area medica, Paolo Todaro e il segretario regionale con delega alla Sanita', Corrado Lamanna: "Cosa dobbiamo ancora attendere? Ma quale rete ospedaliera e conferenza dei sindaci se non si riesce nemmeno ad affrontare criticita' ormai storicizzate? Ennesimo grave episodio di aggressione da parte di paziente psichiatrico presso il pronto soccorso. Un fatto che mette in luce una situazione ormai insostenibile e che impone un intervento immediato".