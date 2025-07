Anci Sicilia:" Preoccupa taglio risorse per minori non accompagnati"

Anci Sicilia esprime profonda preoccupazione per il drastico taglio delle risorse previste dal Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) a favore dei Comuni. Le cifre non rimborsate per il biennio 2023/2024 - stimate in oltre 190 milioni - e la stima di copertura rifatta dal 2025 al 35% del totale dei costi che dovrebbero sostenere i Comuni, rischiano di compromettere gravemente la tenuta finanziaria di numerosi enti locali, a fronte di una funzione essenziale di tutela che i Comuni svolgono senza possibilità di sottrarsi, pur non essendo in alcun modo responsabili delle dinamiche che determinano l'arrivo dei minori stranieri nel territorio nazionale. "Stiamo seguendo la vicenda con grande attenzione - dichiarano Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale di Anci Sicilia - anche nell'ambito del costante confronto che l'Anci ha avviato con il Governo nazionale".