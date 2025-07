Basket serie A, la Trapani Shark trova l'accordo con lo statunintense Matt Hurt

La Trapani Shark ha raggiunto un accordo con Matt Hurt, ala grande di 206 cm e 107 kg proveniente da South East Melbourne Phoenix. Nato il 20 aprile 2000 a Rochester, Minnesota, (Usa), Hurt Hurt ha firmato un contratto con gli Houston Rockets il 13 agosto 2021 e ha giocato per la franchigia nella NBA Summer League. È stato svincolato dai Rockets il 24 settembre prima del training camp. Il 14 ottobre ha firmato con i Memphis Grizzlies, ma è stato svincolato due giorni dopo. Successivamente si è unito al Memphis Hustle per la stagione 2021-22 della NBA G League. Hurt si è unito ai Milwaukee Bucks per la NBA Summer League 2022.

Nell'ottobre 2022, ha trascorso una breve pre-stagione con i Memphis Grizzlies e poi è rientrato nel Memphis Hustle per la stagione 2022-23 della NBA G League dove ha giocato 43 partite registrando 14 punti e 4 rimbalzi di media. Dopo aver giocato per i Grizzlies nella NBA Summer League 2023, Hurt è rientrato nell'Hustle. Il 29 gennaio 2024, Hurt ha firmato un contratto di 10 giorni con i Grizzlies. Nell'ultima stagione 2024/25 ha militato con i South East Melbourne Phoenix della Australian National Basketball League (NBL).

Altro accordo con Alessandro Cappelletti, playmaker umbro classe 1995 di 186 cm e 82 kg proveniente da Sassari. Cresciuto cestisticamente nel settore giovanile di Siena, la sua avventura nel basket dei "grandi" inizia prestissimo e a 19 anni è già protagonista in A2 con Omegna chiudendo la stagione ad oltre 7 punti di media. Seguono altre 2 ottime stagioni in A2 fino (Omegna e Siena) prima della consacrazione e dell'approdo a Bologna in A1, sponda Virtus, nella stagione 2018/19. Con le V nere vince la Basketball Champions League ma gioca una stagione da comprimario. Nel 2019/20 ritorna in A2, a Torino, dove resta 2 anni diventando il leader del gruppo. Nella stagione 2021/22 approda all'Apu Udine dove chiude una stagione esaltante da 13 punti, 4 rimbalzi e 5 assist. Nel 2022/23, dopo l'eccellente percorso friulano, Verona in A1 punta for su di lui affidandogli le chiavi della squadra. Nel 2023 firma un biennale con il Banco di Sardegna Sassari. Nella stagione appena conclusa ha contribuito attivamente alla conquista di una facile salvezza ed ha chiuso la stagione con 9.4 punti, 3.4 rimbalzi e 4 assist in 42 presenze tra Campionato e Coppa, tirando con il 57% da 2 e con il 33% dalla distanza.