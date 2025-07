Protezione civile, domani a Siracusa 5 'rifugi climatici' contro il grande caldo

Rifugi climatici sono stati organizzati dalla Protezione civile, dal Comune di Siracusa, da Croce Rossa e associazioni di volontariato, contro l'ondata di calore che domani dovrebbe superare i 40 gradi. I rifugi saranno apert idalle 11 alle 18 di domani 21 luglio. Si tratta di locali climatizzati che verranno utilizzati da icittadini più fragili, anziani e bambini. I presidi si trovano in piazza Archimede con un'ambulanza della Croce rossa; Urban Center in via Bixio; Circoscrizione Belvedere, piazza Eurialo18; Centro Diurno anziani, via Foti 38; Circoscrizione Akradina, via Italia105.