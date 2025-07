Agrigento, blitz di Goletta Verde a Maddalusa: demolire gli edifici abusivi

Al grido abbatti l'abuso stamattina goletta verde di Legambiente ha organizzato un blitz lungo la spiaggia della Maddalusa, sulla costa di Agrigento, per chiedere l'immediata demolizione degli edifici abusivi ancora presenti lungo la costa. Un monito che l'associazione ambientalista ha lanciato da un'area di alto pregio naturalistico: la spiaggia di Maddalusa ricade all'interno del parco della valle dei Templi, ma qui le costruzioni abusive ne compromettono gravemente l'integrità paesaggistica. Legambiente ha srotolato sulla spiaggia lo striscione "abbattiamolo".

Secondo l'ultimo report Ecomafia, nel 2024 in Sicilia sonostati accertati 1.183 reati nel ciclo illegale del cemento,1.197 le persone denunciate, in linea con i dati del 2023. Le province con più reati accertati nel ciclo illegale del cemento sono: Messina con 85 illeciti, Palermo 73, Agrigento 39, Catania 27, Ragusa 14, Caltanissetta e Trapani, rispettivamente 9, Enna e Siracusa 3. "L'abusivismo edilizio - commentano Tommaso Castronovo, presidente di Legambiente Sicilia e Alice De Marco, portavoce di Goletta Verde - è una piaga che tiene in ostaggio il territorio. Con questo blitz sulla spiaggia di Maddalusa vogliamo ricordare che è necessario riaffermare il principio di legalità e dimostrare che l'abusivismo edilizio non può e non deve restare impunito. La migliore prevenzione contro il cemento illegale è l'esecuzione delle demolizioni degli immobili abusivi". Goletta Verde dà appuntamento a domani alle 11 a Porto Empedocle, al bar del porto (in via molo 5), dove presenterà in conferenza stampa i dati dei monitoraggi effettuati lungo le coste della Sicilia.