Bovino travolto e ucciso sulla Ragusa Mare

Un bovino è stato travolto e ucciso sulla Ragusa. Mare L'incidente si à verificato la scorsa notte in contrada Camemi. Un’automobile ha violentemente impattato un bovino che vagava sulla carreggiata. L’animale è deceduto sul colpo, mentre il veicolo è andato completamente distrutto.

Nonostante la gravità dell’impatto, gli occupanti dell’auto hanno riportato solo lievi ferite, evitando quella che avrebbe potuto trasformarsi in una vera e propria tragedia.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per accertare le responsabilità del sinistro e, soprattutto, risalire al proprietario del bovino che si trovava incustodito sulla strada. I Vigili del Fuoco, invece, si sono occupati della messa in sicurezza della carreggiata, rimasta chiusa al traffico per diverse ore per permettere le operazioni di soccorso e rimozione.