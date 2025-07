Non segnala alla polizia il noleggio delle auto: denunciato a Lantini

Gli esercenti di attività di noleggio di veicoli senza conducente devono comunicare contestualmente alla stipula del contratto di noleggio, e comunque con un congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo, i dati identificativi riportati nel documento di identità esibito dal soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo. Tale incombenza di legge si deve esplicare tramite il portale CARGOS, acronimo di Car Renter Guardian Operation System . Si tratta di un sistema informatico della Polizia di Stato utilizzato dagli esercenti di autonoleggio per comunicare i dati dei contratti e dei clienti relativi al noleggio di veicoli senza conducente. CARGOS è una piattaforma web che permette la registrazione e la tracciatura dei contratti di noleggio a breve termine. È un sistema per la comunicazione dei dati dei contratti e dei clienti alle autorità competenti ed è utilizzato per prevenire fenomeni legati al terrorismo, tracciando i veicoli concessi a noleggio. Tale incombenza è obbligatoria per le società di noleggio veicoli che devono richiedere l'abilitazione alla Questura competente per territorio. In pratica, quando un'azienda di noleggio stipula un contratto deve comunicare i dati del cliente e del veicolo alla piattaforma C.A.R.G.O.S. prima della consegna del veicolo. Sulla pagina web della Questura di Siracusa ci sono tutte le indicazioni utili per gli esercenti.​ In tale quadro normativo e nell’ambito dei controlli esperiti dalla Polizia di Stato, agenti del Commissariato di Lentini hanno denunciato il titolare di un autonoleggio di Lentini per non aver mai ottemperato all’obbligo di inserimento dei dati sul portale C.A.R.G.O.S., poiché privo delle credenziali necessarie che mai aveva richiesta alla Questura di Siracusa.