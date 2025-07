Beach soccer, Uniscuole Italia di Vittoria e Virtus Marsala vincono il 'Sabbie di Sicilia'

Va in archivio la seconda edizione di "Sabbie di Sicilia", il campionato regionale di Serie B di beach soccer, indetto dalla Lega Nazionale Dilettanti Sicilia e promosso da I Soci. Conquistano il titolo siciliano la Uniscuole Italia Vittoria, nel maschile, e la Virtus Femminile Marsala, nel femminile. I verdetti sono maturati al termine della tappa finale, svoltasi sulla splendida arena americana di Donnalucata (Scicli) davanti a una straordinaria cornice di pubblico.

Tre giorni di gare per le finali. La Uniscuole Vittoria si impone sul Taormina Soccer, bissando il successo ottenuto a Catania.

Sferrazza e compagni chiudono i conti nei primi due tempi, grazie alle reti di Assenza e alla doppietta di Busacca. Nel terzo tempo non mancano le emozioni: il Taormina ci prova con Tucci e La Torre, ma è ancora Busacca, dopo la straordinaria rete di Marino, a siglare la tripletta personale e a conquistare il premio come miglior giocatore della finale regionale (l'ultimo atto si chiude 5-2). Il terzo posto va allo Sport Palermo, vittorioso per 7-5 sul Cartia Plant. Per i rosanero in gol Raccuglia (3), La Spisa (2), Porcelli, Tinnirello, mentre per i locali vanno in gol Drago (2), Carpinteri, Gazzé e Lachina.

n semifinale, la Uniscuole Vittoria aveva superato lo Sport Palermo per 4-1, mentre il Taormina Soccer aveva avuto la meglio sul Cartia Plant con un netto 7-3. Chiude al quinto posto il Pro Ragusa, che nella finale di consolazione ha battuto lo Scicli per 5-3.

La Virtus Femminile Marsala alza il trofeo, regolando in finale Unime per 5-1, dopo aver battuto in semifinale lo Scicli Bruffalori (3-1). A calare il pokerissimo nell'ultimo atto ci pensano Claudia Musumeci (2; miglior giocatrice), Pisciotta, Di Napoli e Caporelli, mentre per le peloritane - vittoriose in semifinale sul Vittoria Fc per 5-2 - segna Cucé. Terzo posto nel femminile per il Vitoria Fc che batte lo Scicli Bruffalori (3-2).

Una vittoria netta che consolida la forza della squadra lilibetana, vincitrice della prima tappa e seconda classificata a Catania, battuta sul filo di lana proprio da Vittoria Fc. Terzo posto per il Vittoria Fc - vincitrice della tappa di Catania - che ha ragione dello Scicli Bruffalori (3-2; in gol per le vittoriesi Amodio, Ragona, Cataldi, per la squadra quarta segnano Zammitti e Spina).

Per il presidente della LND Sicilia, Sandro Morgana, si tratta dell'ennesima conferma: "Il progetto 'Sabbie di Sicilia' si dimostra ancora una volta vincente. Concludiamo la seconda edizione con grande soddisfazione, consolidando la nostra volontà di far crescere il beach soccer e portarlo in giro per tutta la Sicilia. La scelta di Donnalucata per la tappa finale si è rivelata azzeccata: una spiaggia bellissima, inserita in un contesto turistico attivissimo, che ha saputo valorizzare al meglio l'evento". "Continueremo su questa strada, con l'obiettivo di far conoscere e praticare questo sport straordinario. E

soprattutto - conclude Morgana - vogliamo riportare in Sicilia la finale scudetto del campionato nazionale di beach soccer".