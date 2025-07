Il sindaco di Milano: "Le mie mani sono pulite e vado avanti", si dimette Tancredi

'Il sindaco di Milano Sala resta e rilancia. Davanti al Consiglio comunale parla 5 minuti e rilancia una fase due per lo sviluppi della città: 'Se la maggioranza c'è, io ci sono con passione. Le mie mani sono pulite e vado avanti', rivendica citando come prossimi passi il piano casa e il progetto per lo stadio di San Siro (in Consiglio a settembre, nel rispetto dei tempi'). Sull'inchiesta, 'non giudico i magistrati', afferma. Ma si rivolge alla politica: 'Vi sta bene che indagini riservate siano sui giornali?'. Si dimette l'assessore Tancredi per cui i pm hanno chiesto i domiciliari: 'Decisione sofferta', dice. Mercoledì al via gli interrogatori.