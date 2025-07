Annullato a Caserta il concerto di Gergiev dopo le polemiche

La direzione della Reggia di Caserta ha annullato il concerto diretto da Valery Gergiev, previsto nell'ambito della rassegna Un'Estate da Re il prossimo 27 luglio. La presenza del direttore d'orchestra russo, criticato per le sue posizioni filo-Putin, aveva suscitato forti polemiche. 'Sarà l'Italia, e non la Russia, a subire un danno per la cancellazione del concerto', afferma l'ambasciata russa a Roma sul suo canale Telegram, mentre Gergiev ha fatto sapere di non essere stato informato.Plauso di quasi tutta la politica e del ministro della Cultura Giuli alla decisione di annullare l'evento. Per il M5s invece 'esultare perché un artista non può esibirsi per le sue idee è il contrario di ciò che dovrebbe accadere in una democrazia".