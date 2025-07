Servizio di accoglienza a Canicattini per ondata di caldo

Continua l’eccezionale ondata di calore che in questi giorni sta mettendo a rischio la salute dei cittadini, in particolare le fasce più fragili, come anziani, bambini e soggetti con fragilità, e il territorio per l’elevato rischio incendi.

Il Sindaco di Canicattini Bagni, Paolo Amenta, facendo seguito all’avviso diramato dal Diparti-mento Regionale della Protezione Civile, che rileva aumenti delle temperature per tutta la settimana con apice martedì 22 luglio 2025, quando si supereranno i 40 gradi (con locali punte di 45) nelle zo-ne della Sicilia centrale e centrosud orientale, comprese le aree interne del siracusano, ha predisposto per i più fragili e per quanti ne avessero bisogno perché sprovvisti di climatizzatori, un Servizio a richiesta di Accoglienza, e se necessario anche di Accompagnamento, in “locali climatizzati”, chiamando i numeri della Protezione Civile e della Polizia Municipale 0931945551 – 3343475475 – 0931945131.

Inoltre, invita i cittadini alla massima prudenza e ad attivare tutte le precauzioni di sicurezza, ad iniziare dall’evitare, se non proprio necessario, di uscire nelle ore più calde della giornata, tra le ore 11 e le 18, soprattutto le persone più fragili.

E raccomanda, infine, di non accendere fuochi e di segnalare eventuali incendi nel territorio o persone intente ad accendere fuochi chiamando il numero di emergenza ambientale 1515 o il numero unico delle emergenze 112.

A Canicattini Bagni sempre attivi i numeri della Protezione Civile e della Polizia Municipale 0931945551 – 0931945131 – 3343475475 per tutte le segnalazioni o richieste d’intervento.