Acate, emergenza idrica: si sospettano prelievi di acqua non autorizzati

Acqua potabile nemmeno con il contagocce ad Acate da alcuni giorni: le poche fontanine ubicate nel centro abitato non erogano più il prezioso liquido proveniente dalla sorgente Muti di Chiaramonte Gulfi e i cittadini patiscono enormi disagi. A soffrire le famiglie che non si sono trasferite nelle seconde case di Marina di Acate e soprattutto la popolazione anziana, abituata a raggiungere a piedi i rubinetti più vicini alle loro abitazioni. Per tutti non c’è che una soluzione: acquistare l’acqua in bottiglia nei supermercati o rifornirsi alla Fontana della Pace di Vittoria o a Comiso.

Iblea Acque, per ora, ha solo comunicato che “sono presenti dei prelevamenti di acqua non autorizzati, i quali impediscono alla risorsa idrica di giungere interamente presso le fontane pubbliche a servizio dei cittadini di Acate” e che “tale condotta illegittima è stata segnalata alle forze dell’ordine, le quali hanno avviato tutte le attività per individuare gli illeciti commessi. Iblea Acque S.p.a. informerà sia le forze dell’ordine che i cittadini di Acate in merito alle risultanze della fase ispettiva attualmente in corso”. L’opposizione consiliare, invece, parla di “un primato da Paese del Terzo Mondo!”.

“In attesa che siano accertate le responsabilità cosa si intende fare? Ai cittadini manca solo il cammello per andare alla sorgente…Le istituzioni coinvolte, compreso il Comune di Acate, sono chiamate a lavorare sinergicamente ed efficacemente per affrontare il problema. Come gruppo di minoranza, vicino ai cittadini in un momento così complicato, comunichiamo che chiederemo ufficialmente un incontro per concordare la convocazione urgente di un Consiglio comunale straordinario, aperto e trasparente, con la presenza anche di un rappresentante di Iblea Acque, per capire quali interventi urgenti occorre immediatamente attivare per ripristinare il servizio. La cittadinanza – conclude la Lista Caruso - non può essere lasciata sola in una situazione che è semplicemente inaccettabile”.