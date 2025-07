Scoppia una lite in piazza San Giovanni a Ragusa, arrestato un gambiano

Nelle ore notturne, il personale della Squadra Volante della Questura di Ragusa è intervenuto in Piazza San Giovanni a seguito di una segnalazione relativa a una lite.

Giunti sul posto, gli operatori hanno identificato i soggetti coinvolti e avviato gli accertamenti di rito, tra cui il controllo della regolarità della presenza sul territorio nazionale. Nel corso delle verifiche, un cittadino gambiano di 26 anni, risultato irregolare, ha tentato di darsi alla fuga.

Raggiunto e bloccato dagli agenti, l’uomo ha opposto una violenta resistenza, aggredendo uno degli operatori e procurandogli lesioni.

Al termine delle formalità di rito, il soggetto è stato tratto in arresto per i reati di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale nonché per lesioni personali, e quindi tradotto presso la Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.