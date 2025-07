Rapinarono gioielleria a Belpasso, presi due banditi: si cerca il complice

I Carabinieri hanno identificato due autori di una violenta rapina avvenuta il 3 aprile scorso presso una gioielleria di via Vittorio Emanuele, a Belpasso, nel Catania.

Quel pomeriggio, intorno alle 17:30, tre individui sono entrati all'interno del negozio fingendosi clienti interessati all'acquisto di preziosi. Dopo avere carpito la fiducia dei titolari, li hanno aggrediti: uno dei rapinatori ha, infatti, estratto una pistola minacciando l'uomo, mentre un complice armato di coltello ha bloccato la donna.

I due coniugi sono stati colpiti con calci e pugni e poi immobilizzati con del nastro adesivo, mentre i malviventi svuotavano la cassaforte e le vetrine del negozio, riempiendo una borsa della spesa con il bottino. Un terzo complice è intervenuto poco dopo per completare il colpo e cercare di manomettere il sistema di videosorveglianza, senza però riuscirci grazie alla prontezza della vittima. I tre sono infine scappati a bordo di una berlina nera.

Quando i gioiellieri sono riusciti a liberarsi hanno chiamato i carabinieri che, giunti sul posto, hanno avviato le indagini.

Attraverso l'analisi dei filmati del sistema di videosorveglianza e la raccolta delle testimonianze di alcuni passanti e altri commercianti della zona, i militari dell'Arma sono risaliti a un 36enne residente a Paternò, con precedenti per reati contro il patrimonio. Le immagini estrapolate dalle telecamere, combinate con le foto segnaletiche dell'uomo presenti nella banca dati delle Forze dell'ordine, hanno confermato l'identità del rapinatore.

Fondamentali anche le analisi tecniche svolte dal RIS di Messina, che ha isolato frammenti di impronte digitali dal nastro adesivo usato durante la rapina. L'elaborazione di tali tracce, infatti, ha portato all'identificazione di un secondo indagato, un 40enne residente nella stessa zona.

Grazie al meticoloso lavoro degli inquirenti è stato possibile ricostruire in dettaglio il percorso dei rapinatori sia per raggiungere la gioielleria che per darsi alla fuga, e ciò grazie anche alle telecamere di videosorveglianza cittadine e alla localizzazione del veicolo utilizzato dai malviventi; la vettura, infatti, è stata ripresa mentre, subito dopo il colpo, si allontanava dal luogo della rapina e, proprio seguendone il percorso, i Carabinieri sono riusciti a recuperare anche i telefoni cellulari sottratti alle vittime, gettati via durante la fuga.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, per i due rapinatori è stata richiesta una misura cautelare, e l'autorità giudiziaria ha disposto che venissero accompagnati presso il carcere di Catania Piazza Lanza.

Indagini sono in corso per identificare il terzo complice.