Cresce il Pil della Sicilia, Gennuso (FI) chiede intervento di Schifani per l'agricoltura

"Tutti sanno che i prodotti ortofrutticoli siciliani sono di qualità eccellente. Nei mercati del nord ed in Europa li acquistano senza neppure guardare al portafogli, ma i problemi sono alla base della filiera. Chiedo al governo della Sicilia incentivi e finanziamenti per il comparto, anche per agevolare i produttori e le aziende. Serve una interlocuzione tra Schifani e la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, non soltanto per sbloccare fondi Pac, ma per spiegare che l'agricoltura produce reddito". Lo afferma Pippo Gennuso, responsabile del dipartimento Agricoltura di Forza Italia Siracusa. "La Sicilia cresce nel prodotto interno lordo - aggiunge - La crescita riguarda anche l'occupazione. C'è un incremento del 4,6 per cento, tre volte superiore al resto d'Italia e ben oltre la media del Mezzogiorno. Purtroppo restano delle criticità come il comparto dell'agricoltura. Ritengo che sia un settore strategico per la crescita del Pil in Sicilia ma chiedo al presidente della Regione Schifani un suo autorevole intervento".