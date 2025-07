Il PD di Modica, bene aumento rate per pagamento tributi

Il Partito Democratico di Modica e il suo consigliere comunale Giovanni Spadaro (nella foto) esprimono grande soddisfazione per l'accoglimento da parte dell'Amministrazione comunale della proposta di modifica del regolamento dei tributi, che prevede l'aumento di 6 mesi del numero delle rate per il pagamento.

Questa importante decisione rappresenta un risultato concreto del lavoro svolto dal Partito Democratico, in stretta collaborazione con le associazioni di cittadini e le rappresentanze sindacali, di cui il consigliere Spadaro si è fatto autorevole portavoce. La richiesta di un'estensione dei termini di pagamento è nata dalla necessità di venire incontro alle esigenze delle famiglie e delle imprese modicane, spesso in difficoltà nel fronteggiare le scadenze tributarie in tempi ristretti.

"Siamo estremamente contenti che la nostra proposta sia stata recepita dall'Amministrazione," dichiara Giovanni Spadaro. "Questo è un segnale positivo di attenzione verso le reali necessità della nostra comunità. L'aumento delle rate consentirà una maggiore flessibilità e un sollievo significativo per molti cittadini, contribuendo a distribuire meglio il carico fiscale nel corso dell'anno."