Sono in lieve diminuzione stamane le temperature in Sicilia dove, in generale si mantengono, sotto i 30 gradi mentre ieri mattina erano tra i 30 e i 40.

La temperatura più alta è registrata dal servizio agrometeorologico siciliano a Giuliana (Palermo) dove arriva a 40,5 gradi.

A Palermo si registrano 31,6 gradi, a Catania 29,1, a Caltagirone 31,1 gradi, ad Agrigento nella stazione di rilevamento Mandravasca 33,6.