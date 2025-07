Modica, il Palazzo di giustizia ai Carabinieri: accordo Comune- Ministero della Difesa

I Carabinieri di Modica “cercano casa” e l’avrebbero trovata al Palazzo di Giustizia di largo Beniamino Scucces, difronte all’Ospedale “Maggiore” Nino Baglieri. L’immobile, infatti, è passato nella disponibilità del Comune di Modica che potrebbe concludere a breve l’operazione che consentirebbe all’Arma di avere una sede moderna per la Compagnia che attualmente occupa l’ex sede degli Uffici Telecom, in via Resistenza Partigiana.

La trattativa accelera ed è a spese della battaglia per il ripristino del Tribunale di “Modica Val di Noto” con l’allargamento della originaria circoscrizione a quattro Comuni del Siracusano. Una battaglia che il Comitato pro Tribunale di Modica conduce da 13 anni, vale a dire dalla riforma della geografia giudiziaria con la cancellazione dei Tribunali cosìddetti “minori”, accorpati a quelli dei capoluoghi.

Il “sospetto” che l’accordo tra Arma e Comune di Modica sia in dirittura d’arrivo è avvalorato da diversi segnali, a cominciare dal silenzio, da un paio d’anni, dell’amministrazione comunale in relazione alle iniziative del Comitato pro Tribunale, mai chiaramente e nettamente supportate.

Ma c’è di più. Questa mattina, al Palagiustizia, un vertice istituzionale per un sopralluogo alla presenza dei responsabili provinciali dell’Arma, di un paio di funzionari del Tribunale di Ragusa, della sindaca di Modica, Maria Monisteri, dell’assessore alle manutenzioni, Piero Armenia. Una “task force” che lascia presagire una svolta nella vicenda, proprio quando il Governo nazionale sembra orientato a rimettere in agenda l’argomento dei Tribunali minori. Il Consiglio dei ministri, infatti, ha approvato ieri il disegno di legge per il riordino della geografia giudiziaria che sancisce la definitiva stabilizzazione dei Tribunali abruzzesi di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto. Un risultato a cui hanno lavorato i parlamentari abruzzesi e il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio: quello che avrebbe dovuto fare la classe politica siciliana per il salvataggio dei Tribunali di Modica, Nicosia e Mistretta. Si apprende, invece, per quanto riguarda Modica, di una trattativa ben avviata per una nuova destinazione dei locali degli Uffici giudiziari. Ben venga una nuova sede per i Carabinieri, ma senza vanificare la battaglia in nome della Giustizia di prossimità. La trattativa Comune di Modica-Carabinieri, secondo indiscrezioni, sarebbe stata agevolata dal Ministero della Difesa, da cui dipende l’Arma, e da qualche esponente politico di primo piano come il presidente della Commissione Difesa della Camera, il modicano Nino Minardo, fresco di passaggio a Forza Italia.

Lo stesso impegno non sarebbe stato messo per perorare la causa del Tribunale di Modica, né per coinvolgere, in maniera forte, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, di Forza Italia.

Cosa attendersi, adesso. Se i locali del Palazzo di giustizia modicano andranno ai Carabinieri, saranno necessarie opere di manutenzione straordinaria. L’edificio, infatti, costato quasi 12 milioni di euro, è stato realizzato come moderna sede di un prestigioso Tribunale istituito nel 1361, con le stesse prerogative della Regia Gran Corte di Palermo.

Ma, questa è un’altra storia.

Concetto Iozzia

Nella foto, l’inaugurazione del Palazzo di giustizia di Modica il 29 gennaio 2004.