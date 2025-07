Modica, incendio sulla Modica-mare: in fumo 70 ettari di terreni agricoli

Un'azienda florovivaistica andata letteralmente in fumo; una sala ricevimenti danneggiata; il vigneto di una cantina ridotto in cenere. E' il quadro desolante del giorno dopo il rogo di contrada San Filippo, sulla Modica-mare, che ha impegnato martedì Vigili del fuoco, Protezione civile, Forestale Polizia locale, Carabinieri, Polizia e volontari nella lotta contro le fiamme alimentate da un forte vento di scirocco. I danni non sono ancora quantificabili, anche se una prima stima, solo per la sala ricevimenti, ammonterebbe a 500.000 euro. Il rogo ha interessato una superfice di circa 70 ettari. Diversi agricoltori della zona, con i loro trattori, hanno lavorato per creare delle barriere tagliafuoco. C'è rabbia per la gestione dell'emergenza, mentre gli imprenditori della zona si chiedono perchè non è stato fatto intervenire un elicottero o un Canadair: i lanci di acqua dall'alto avrebbero consentito di limitare i danni.