Mandamento mafioso di Trabia, inflitti 130 anni di carcere e 6 assolti

Oltre un secolo di carcere, esattamente 130 anni, per gli appartenenti al mandamento mafioso di Trabia (Palermo), che comprende una serie di altri paesi della provincia come Altavilla Milicia, Caccamo, Cerda, Sciara e Vicari. La sentenza e' stata emessa col rito abbreviato dal Gup del tribunale di Palermo Carmen Salustro: ventidue gli imputati, sei gli assolti. Il processo, istruito dai pm Bruno Brucoli e Eugenio Faletra, riguarda una serie di estorsioni, danneggiamenti, incendi, minacce da parte del racket del pizzo. Accolte anche le richieste delle parti civili, che saranno risarcite: si tratta di Addiopizzo, il Fai, Federazione antiracket, il Centro Pio La Torre, Confesercenti, Sos Impresa, la Rete e lo Sportello per la legalita', oltre a un imprenditore vittima di un grave attentato incendiario, a Trabia, assistito da Addiopizzo. I sedici condannati sono Luigi Antonio Piraino (15 anni e 6 mesi), Carmelo Umina (14 anni), Biagio Esposto Sumadele (13 anni, in continuazione con una precedente sentenza), Gandolfo Maria Interbartolo, Mario Salvatore Monastero e Calogero Sinagra (12 anni ciascuno), Antonino Teresi (10 anni e 4 mesi), Salvatore Macaluso (10 anni), Massimiliano Vallone e Giuseppe Galbo (8 anni ciascuno), Rosario Saccio (4 anni e 8 mesi), Cristiana Piroddi (4 anni), Pietro Erco (2 anni e 6 mesi), Massimo Andolina (2 anni e 2 mesi), Michele Pusateri (2 anni), Francesco Sampognaro (6 mesi). I sei assolti sono Gaetano Pravata', Ignazio Saccio, Giuseppe Lo Bianco e Tommaso Consiglio, Pietro Agnello e Nunzia Maria Loreta La Barbera.