Teatro e danza, dalla Regione siciliana contributi per l'anno 2025

Dalla Regione Siciliana contributi per l'anno 2025 a sostegno delle attività teatrali e di danza. "L'impegno della Regione Siciliana nel sostenere il settore dello spettacolo, in particolare il teatro e la danza, è un segnale forte e chiaro della nostra volontà di investire nella cultura", dichiara l'Onorevole Ignazio Abbate. "Con uno stanziamento di quasi 2 milioni di euro specificamente destinati alle attività teatrali private per il 2025, riconosciamo il ruolo cruciale che associazioni, cooperative ed enti svolgono nel mantenere vive le nostre tradizioni artistiche e nell'offrire opportunità di crescita culturale e professionale. Questi contributi permetteranno alle compagnie di produzione teatrale e di danza di pianificare attività a lungo termine, garantendo stabilità lavorativa e arricchendo l'offerta culturale per i cittadini siciliani"

I finanziamenti sono specificamente destinati a soggetti privati con sede legale in Sicilia da almeno tre anni, attivi nei settori del teatro e della danza. Per l'esercizio finanziario 2025, il FURS ha una dotazione complessiva di € 6.892.000,00. Una quota significativa di questo fondo, pari al 69% (€ 4.755.480,00), è riservata ai soggetti privati. In particolare, per le attività teatrali gestite da privati l'ammontare complessivo è di € 3.233.726,40. Di questa somma, € 1.902.192,00 sono specificamente riservati ad associazioni, cooperative ed enti privati con sede in Sicilia da almeno tre anni, operanti nei settori del teatro e della danza. Sono state individuate diverse fasce di partecipazione, ciascuna con requisiti specifici:

I progetti ammissibili devono specificare la programmazione dell'attività di produzione per il 2025 e prevedere una copertura delle spese pari al 50% del totale ammissibile a carico del beneficiario. È importante notare che non è consentito il cumulo con altre forme di sostegno previste dal Bilancio della Regione Siciliana per i medesimi progetti e attività. Le domande di contributo, corredate della documentazione richiesta, dovranno essere presentate all'Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo – Dipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo – Servizio 8 “Spettacolo: attività musicali e teatrali” - Via Notarbartolo 9, 90141 Palermo, entro e non oltre il 12 settembre 2025.