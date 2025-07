Perde il controllo dell'auto e travolge tre turisti, grave una donna a Sciacca

E' di tre persone ferite, una delle quali in condizioni gravissime, il bilancio di un incidente stradale che si è verificato questa sera a Sciacca, in via Roma, in un'area dove vige la Ztl.

Il conducente di una vettura d'epoca con targa straniera, forse a causa del cedimento dei freni, ha perso il controllo del mezzo travolgendo tre pedoni, una famiglia di turisti di nazionalità tedesca: padre, madre e figlia. La donna è ricoverata con un trauma cranico in ospedale. Il marito della donna portata in ospedale e la figlia hanno riportato lievi ferite così come il guidatore dell'auto: un anziano di Sciacca che ha vissuto in Germania. Sul luogo dell'incidente sono giunte le ambulanze del 118 che hanno trasportato le persone ferite all'ospedale "Giovanni Paolo II". Sull'incidente sono al lavoro gli agenti del commissariato di polizia di Sciacca.