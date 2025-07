In Sardegna vertice Usa - Israele -Quatar per la tregua a Gaza

Secondo i media Usa si terrà in Sardegna l'incontro di oggi su Gaza tra l'inviato americano Witkoff, il ministro israeliano Dermer e il premier qatarino Al-Thani. Hamas ha confermato intanto di aver presentato la risposta alla proposta di tregua fatta da Israele. Zelensky firma un ddl che limita fortemente l'autonomia di due agenzie anticorruzione, scatenando l'irritazione dell'Ue e della piazza ucraina. Terzo round di colloqui diretti Mosca-Kiev a Istanbul, in salita. Nella notte sei feriti in un attacco russo a Cherkasy e una donna morta per un drone ucraino su Sochi. Costa chiede a Xi di premere su Putin per la fine del conflitto. Nuovi scontri tra Thailandia e Cambogia, con tre civili feriti.