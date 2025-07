Inchiesta sull'Urbanistica a Milano, Tancredi si difende davanti al Gip:a Pesaro 'caso Rcci' nel Pd

Interrogatorio dal gip ieri per i 6 indagati nell'inchiesta sull'urbanistica a Milano. L'ex presidente della Commissione paesaggio Marinoni parla "giudizi morali" dei pm. Difende sé stesso e Sala l'ex assessore Tancredi: "Sempre agito nell'interesse del Comune". Sarà sentito il 30 luglio dai magistrati Ricci (nella foto), l'ex sindaco di Pesaro e candidato delc entrosinistra a governatore delle Marche indagato per corruzione. Il Pd si schiera al suo fianco e lui conferma che andrà avanti: sarà "un boomerang per la destra", afferma.